Yıldızlı gala

Başrollerini Murat Boz,İrem Sak, Yasemin Allen veUraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı'Dönerse Senindir'in galası öncekiakşam Zorlu PSM'de yapıldı. Gecedegözler güzel oyuncu Allen'le Boz'unaşkı Aslı Enver'deydi. Güzelliğiyleve şıklığıyla galaya damgasınıvuran Yasemin Allen, beyaz derinyırtmaçlı elbisesiyle gecenin enşık ismiydi. Güzel oyuncu, yüz veboynunu süsleyen yıldız figürlütaşlarla da ışıl ışıl parlıyordu...
Gösterim öncesinde konuklar,filmde bir fotoğrafçıyı canlandıranMurat Boz'un çektiği karelerdenoluşan sergiyi gezdi. Popçu Boz'un3. filmi olan 'Dönerse Senindir'ingösteriminin ardından tüm ekipkırmızı halıda tebrikleri kabuletti. Murat Boz, filmle ilgili "Aşkacısı çeken Mehmet'in hayatatutunmasını ve aşkını gerikazanmak için her şeyi gözealmasını izleyeceksiniz" dedi.
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