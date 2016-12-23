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Yıldızlı gala

Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen’in rol aldığı ‘Dönerse Senindir’ filminin galasına, yıldızlı makyajı ve güzelliğiyle Allen damgasını vurdu

Yıldızlı gala
Başrollerini Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı 'Dönerse Senindir'in galası önceki akşam Zorlu PSM'de yapıldı. Gecede gözler güzel oyuncu Allen'le Boz'un aşkı Aslı Enver'deydi. Güzelliğiyle ve şıklığıyla galaya damgasını vuran Yasemin Allen, beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle gecenin en şık ismiydi. Güzel oyuncu, yüz ve boynunu süsleyen yıldız figürlü taşlarla da ışıl ışıl parlıyordu...

Gösterim öncesinde konuklar, filmde bir fotoğrafçıyı canlandıran Murat Boz'un çektiği karelerden oluşan sergiyi gezdi. Popçu Boz'un 3. filmi olan in gösteriminin ardından tüm ekip kırmızı halıda tebrikleri kabul etti. Murat Boz, filmle ilgili "Aşk acısı çeken Mehmet'in hayata tutunmasını ve aşkını geri kazanmak için her şeyi göze almasını izleyeceksiniz" dedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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