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Ömer’ine sarıldı

Ömer’ine sarıldı
Eşi İbrahim Kutluay'dan boşanmak için gün sayan Demet Şener, önceki gün oğlu Ömer'le gittiği İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Boşanma kararını aldığı ilk günden itibaren kendinden emin tavırlarıyla dikkat çeken Şener'in neşesi yine yerindeydi. 7 yaşındaki oğluyla tek tek mağazaları dolaşan ünlü sunucu, objektiflere poz verirken de Ömer'e işte böyle sarıldı...
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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