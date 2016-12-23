Liseli aşıklar

Oyuncu çift Leyla Feray'la Serhat Teoman, önceki gün yeni yıl alışverişi için Akmerkez'deydi. 1 buçuk yıldır aşk yaşayan sevgililer, el ele mağazaları dolaştı. Yeni projelerle ekrana döneceklerini söyleyen ikili, bir kafede kahve keyfi yaptı. Leyla Feray ile Serhat Teoman, yeni yılda ise önce barış, huzur ve sağlık diledi.



Aydın HAMZA