Kılıçlar çekildi

Vodafone Freezone, merakla beklenen 'Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi' filminin vizyona girişini özel davetle kutladı. Kanyon'daki davetin ev sahipliğini Didem Soydan ve Umut Eker üstlendi.



'Galaktik Gece' adıyla düzenlenen davete katılan ünlü isimler, filmin gösterimi öncesinde Star Wars'un kötü karakteri Darth Vader ve ışın kılıcıyla objektiflere poz verdi.