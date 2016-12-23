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Kaş yapayım derken göz çıkardı

, bronzlaşayım derken sağlığını kaybediyor! Geçtiğimiz yıl cildinde güneşe bağlı lekeler oluşan sosyetik ikoncan, şimdi de aşırı güneş ışığına bağlı olarak gözünden rahatsızlandı.

Kaş yapayım derken göz çıkardı
Bronz bir ten uğruna her yaz saatlerce güneş altında uzanan hatta bununla da kalmayıp kış aylarında da solaryumdan çıkmayan Eda Taşpınar, 'Güzelleşeyim' derken az daha gözünden oluyordu. Son günlerde akşam düzenlenen davetlere dahi güneş gözlüğüyle katılan sosyetik güzelin bu imajının nedeni belli oldu. Önceki akşam bir defileye katılan Taşpınar, kısa bir süre önce gözünden ameliyat olduğunu açıkladı.

KÜÇÜK BİR OPERASYON GEÇİRMİŞ
Sol gözünden küçük bir operasyon geçirdiğini söyleyen sosyetik ikoncan, şunları söyledi: "Göz kanallarımda tıkanıklık vardı. Bu sorundan kurtulmak için ameliyat oldum. Ameliyat sonrasında gözde kalıcı bir hasar olma riski var. Bu durum önümüzdeki hafta yaptıracağım kontrollerden sonra netlik kazanacak." Taşpınar'ın gözündeki problemini tetikleyen etkenin ise yıllarca uzun süre güneş altında kalmasından dolayı güneş ışınlarının göz kuruluğu yaratması olduğu konuşuluyor.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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