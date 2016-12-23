Kaş yapayım derken göz çıkardı

Bronz bir ten uğruna her yaz saatlercegüneş altında uzanan hatta bununla dakalmayıp kış aylarında da solaryumdançıkmayan Eda Taşpınar, 'Güzelleşeyim' derkenaz daha gözünden oluyordu. Son günlerde akşamdüzenlenen davetlere dahi güneş gözlüğüyle katılansosyetik güzelin bu imajının nedeni belli oldu. Öncekiakşam bir defileye katılan Taşpınar, kısa bir süre öncegözünden ameliyat olduğunu açıkladı.
KÜÇÜK BİR OPERASYON GEÇİRMİŞ
Sol gözünden küçük bir operasyon geçirdiğini söyleyen sosyetik ikoncan, şunları söyledi: "Göz kanallarımdatıkanıklık vardı. Bu sorundan kurtulmak için ameliyatoldum. Ameliyat sonrasında gözde kalıcı bir hasar olmariski var. Bu durum önümüzdeki hafta yaptıracağımkontrollerden sonra netlik kazanacak." Taşpınar'ın gözündeki problemini tetikleyen etkenin ise yıllarca uzun süre güneş altında kalmasından dolayı güneş ışınlarının göz kuruluğu yaratması olduğu konuşuluyor.
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