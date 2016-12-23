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Kafasını dinliyor

Kafasını dinliyor
Güzel oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tek başına gittiği AVM'de vitrinleri inceleyen Doğandemir, yeni projeleri sorulduğunda "Şu an kafa dinliyorum" dedi.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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