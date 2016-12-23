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Her daim mütevazı

Her daim mütevazı
Oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Her zamanki gibi neşeli ve mütevazı olan usta oyuncu, gazetecileri gülerek selamladı.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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