Derin Mermerci, sokak hayvanlarına barınak sağlamak için çalıştı. Ancak iş giyim-kuşama gelince hayvan sevgisini bir kenara bıraktı. 250 bin liralık sansar kürkü ve 200 bin liralık timsah derisi çantasıyla şov yaptı!
Sokak hayvanları için yaptığı yardımlarla sık sık gündem olan Derin Mermerci, giyim-kuşamda da 'hayvanseverliğini' gösterdi! Sokak hayvanlarına barınak sağlamak için canla başla çalışan sosyetik güzel, sırf sahiplendiği köpekler için lüks rezidans dairesinden bahçeli bir yalıya geçti. Ancak Mermerci, önceki gün Zorlu Center'da sergilediği görüntüyle "Bu nasıl hayvan sevgisi" dedirtti.
DERİN ÇELİŞKİ
Mermerci, AVM'de sansar kürküyle gezerken objektiflere gülümsedi. Kürk merakı uğruna hayvanseverliği unutan Mermerci'nin çantası ise timsah derisi, botları da gerçek deriydi. Sosyetik ismin 250 bin TL değerindeki sansar kürkü için en az 50-60tane sansarın ve yine 200 bin liralık timsah derisi çantası için de en az 3 timsahın katledildiği belirlendi. Bu tablo, "Derin Hanım, hayvan sevgisini sadece kedi ve köpekleri sokaktan kurtarıp onları beslemekten mi ibaret sanıyor?" yorumlarını beraberinde getirdi. Kürk giyip, hayvansever geçinen sosyetik güzele, hayvanseverlerden nasıl bir tepki geleceği ise merak konusu...
Türkiye'nin dört bir yanındaki sokak hayvanları için yuva arayan Mermerci'nin kürk giyerek hayvan katliamına sessiz kalması büyük bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor.
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