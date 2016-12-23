Duygusal açılış

Merhum sanatçı Nejat Uygur'un fotoğraflarından oluşan 'Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi' adlı fotoğraf sergisi, önceki gün Kale Outlet Center'da açıldı. Sanatçının eşi Necla Uygur'la oğulları Behzat ve Süheyl Uygur'un katıldığı davette duygusal anlar yaşanırken, serginin gelirinin bir kısmının Lösemili Çocukları Yaşatma ve Bir Umut Derneği'ne bağışlanacağı açıklandı.