Davanın mimarı

Ünlü mimar Selim Yuhay, boşandıktan 2 yıl sonra eski eşini ihanetle suçladı. Televizyon programına çıkıp, iddialarını sıraladı. Ekran önünde ‘iffetsiz kadın’ gibi gösterildiğini söyleyen Evlin Avidor ise eski kocasına ve sunuculara 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı
Mimar Selim Yuhay, "Evim Şahane" programıyla ünlendi. Ancak son dönemde işiyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü mimar, balerin eşi EvlinAvidor ile 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanırken, mahkeme, 3 çocuğunun velayetini anneye verdi. Yuhay, boşandıktan 2 yıl sonra eski eşinin kendisini aldattığını söyledi. Özel eşyalarını almak için gittiği evde, Avidor'un günlüğünü bulduğunu belirten Yuhay, defterde aldatıldığına dair ifadelerin yer aldığını bildirdi. Boşanma protokolünün iptalini isteyen Selim Yuhay, dava açarak zina iddiasıyla boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Televizyon programlarına çıkan Yuhay, ihanet iddialarını yeniledi.
'NAKLEN HAKARET'
Son olarak 'DuymayanKalmasın' programına bağlanan Yuhay, burada eski eşini suçlamaya devam etti. Sunucular Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in de ünlü mimarı desteklediği iddia edildi. Programda iffetsiz bir kadın gibi gösterildiğini söyleyen Avidor ise harekete geçti. Avidor'un avukatı, Selim Yuhay ile birlikte "DuymayanKalmasın" ekibinden Deniz Akkaya, Seren Serengil, Cengiz Semercioğlu ve Mert Çağlar'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi. Yuhay'ın açtığı davanın reddedildiğini de belirten Avidor'un avukatı, "Davalılar, müvekkili fazlasıyla yıpratmıştır. Ekran önünde suçlu bulunan müvekkilim açıkça kocasını aldatan, dolandıran, zina yapan kişi olarak, iffetsiz bir kadın olarak nitelendirilmiş ve hakarete uğramıştır" dedi.
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