Dağ Çilek’i

Popçu Berksan'ın sahibi olduğu Çilek, İstanbul ve Bodrum'dan sonra Uludağ'da da hizmete girdi. Ünlü sanatçı, önceki gün 'Uludağ Çilek ByBerksan'ın kapılarını ortağı İbrahim Çakmak ile Yazıcı Otel'in içinde açtı. Şarkıcı, 250 kişi kapasiteli mekanın açılışından duyduğu mutluluğu şöyle ifade etti: "Markamızaolan ilginin artmasıyla doğruyolda olduğumuzu anladım. Çilek ailesi olarak yatımlarımız devam edecek."
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