Yol Durumu
  1. Hadise’ye veto!
  2. Aslışah’tan beyaz sayfa

Dağ Çilek’i

Dağ Çilek’i
Popçu Berksan'ın sahibi olduğu Çilek, İstanbul ve Bodrum'dan sonra Uludağ'da da hizmete girdi. Ünlü sanatçı, önceki gün 'Uludağ Çilek By Berksan'ın kapılarını ortağı İbrahim Çakmak ile Yazıcı Otel'in içinde açtı. Şarkıcı, 250 kişi kapasiteli mekanın açılışından duyduğu mutluluğu şöyle ifade etti: "Markamıza olan ilginin artmasıyla doğru yolda olduğumuzu anladım. Çilek ailesi olarak yatımlarımız devam edecek."
Etiketler:
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar