Bengü farkı

Tasarımcı kardeşler Raisa-Vanessa'nın yeni koleksiyonu önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi'nin otoparkında düzenlenen defileyle görücüye çıktı. Görsel bir şovun yaşandığı geceye cemiyet, sanat ve moda dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.



Sık sık sahne kostümleri için tasarımcı ikizlerin kapısını çalan Bengü de davetliler arasındaydı. 37 yaşındaki popçu, mavi kadife mini tulumuyla şıklığını gözler önüne serdi. Ünlü sanatçı, bu haliyle defiledeki modelleri bile gölgede bıraktı.



Doğan SAVAŞ