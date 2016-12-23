Bengü farkı

Tasarımcı kardeşler Raisa-Vanessa'nınyeni koleksiyonu önceki akşam İstanbulKongre Merkezi'nin otoparkındadüzenlenen defileyle görücüye çıktı. Görsel birşovun yaşandığı geceye cemiyet, sanat ve modadünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.
Sık sık sahne kostümleri için tasarımcıikizlerin kapısını çalan Bengü de davetlilerarasındaydı. 37 yaşındaki popçu, mavi kadifemini tulumuyla şıklığını gözler önüne serdi.Ünlü sanatçı, bu haliyle defiledeki modelleribile gölgede bıraktı.
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