Aslışah’tan beyaz sayfa

Şu sıralar adı Hadise'yle anılan Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aslışah Alkoçlar, önceki akşam bir davetteydi. Baştan aşağı beyaza bürünen ve saçlarını kestiren sosyetik güzeli görenler "Aslışah, artık hayatında beyaz bir sayfa açtı" yorumları yaptı. Soruların hedefindeki Aslışah Alkoçlar, eski sevgilisi ve Hadise birlikteliği için ise tek bir kelime dahi etmedi.