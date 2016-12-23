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Aşk var evlilik yok

Aşk var evlilik yok
Magazin dünyasının çiçeği burnunda çifti Gökçe Bahadır'la Efe Duru, önceki akşam katıldıkları davette liseli aşıklar gibiydi. Davete el ele katılan ikili, yaklaşık 1 aylık ilişkilerinin evliliğe gidip gitmeyeceği yönündeki sorulara temkinli yaklaştı. Mutluluğu gözlerinden okunan güzel oyuncu, "Şu an her şey güzel gidiyor. Ancak evlilik düşünmüyoruz" dedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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