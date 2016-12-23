Akrep Diva

Bülent Ersoy, önceki akşam dostlarıyla Etiler'deki bir restoranda bir araya gelerek yemek yedi. Çıkışta neşeli halleriyle objektiflere yansıyan Ersoy, gazetecilere bol bol öpücük attı. Her zamanki gibi gösterişli takılarıyla dikkat çeken ünlü sanatçının akrep şeklindeki yüzüğü gözlerden kaçmadı.



Geçtiğimiz günlerde Emel Sayın'la polemik yaşayan Diva, gazetecilerin Tarkan ve Sayın'ın arasının bozuk olduğunu hatırlatması üzerine "Ben kimseyle dargın değilim" dedi. Ersoy, 2017'den beklentileri sorulunca ise tüm dünya için barış ve kendisi için de bir eş dilediğini söyledi.



Doğan SAVAŞ