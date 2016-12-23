3. eşe yeşil ışık

Boşanmak üzere olduğu ikinci eşi Altan Nuh'la birbirlerine şiddet uyguladığı iddia edilen Tuğba Özerk, ayrılık acısını çabuk atlattı. Ünlü şarkıcı, önceki gün "3. kez evlenir misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı. "Belli olmaz, öncelikle boşanmam gerekiyor, sonrasını bilemeyiz" diyen şarkıcı, ekledi:



"Belki doğru eşi seçerken hata yapıyorum. Umarım, bir sonraki evliliğimde boşanmak zorunda kalmam. Ben de evliliğin hakkını vermek ve almak