3. eşe yeşil ışık

Boşanmak üzere olduğu ikinci eşi AltanNuh'la birbirlerine şiddet uyguladığı iddia edilenTuğba Özerk, ayrılık acısını çabuk atlattı. Ünlüşarkıcı, önceki gün "3. kez evlenir misiniz?"sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı. "Belliolmaz, öncelikle boşanmamgerekiyor, sonrasını bilemeyiz"diyen şarkıcı, ekledi:
"Belki doğru eşi seçerkenhata yapıyorum. Umarım, birsonraki evliliğimde boşanmakzorunda kalmam. Ben deevliliğin hakkını vermek ve almak
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