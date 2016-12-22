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Yeni merakı

Yeni merakı golf
Sosyetik işadamı Buğra Toplusoy uğruna ABD'ye yerleşen , e merak sardı. Daha önce tenis ve atış dersleri de alan Ateş, sevgilisinin iddialı olduğu golfte şimdilik biraz acemi… Önceki gün Florida'da golf oynayan güzel oyuncu, bu anlarını instagram'da "Bebek adımları" notuyla paylaştı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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