Yasemin’e taze imaj

Güzel oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tek başına geldiği AVM'de alışveriş yapan Allen, yeni yıldan beklentileri sorulunca şunları söyledi: "Yeni yılda her şeyden önce barış istiyorum. Umarım 2017'de hepimiz huzur dolu bir yıl geçiririz."



Dönerse Senindir' filminin heyecanını yaşayan Allen'in rengini açtırdığı sarı saçları tam not aldı.