Yol Durumu
  1. Eli ayağı dolaştı!
  2. Can sıkıntısı

Yasemin’e taze imaj

Yasemin’e taze imaj
Güzel oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tek başına geldiği AVM'de alışveriş yapan Allen, yeni yıldan beklentileri sorulunca şunları söyledi: "Yeni yılda her şeyden önce barış istiyorum. Umarım 2017'de hepimiz huzur dolu bir yıl geçiririz."

Dönerse Senindir' filminin heyecanını yaşayan Allen'in rengini açtırdığı sarı saçları tam not aldı.
Etiketler:
  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar