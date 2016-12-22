VIP kaçamak

Yılın son aşk bombasını Hadise ile Hakan Sabancı patlattı! Önceki akşam kendisinden 7 yaş küçük playboyla eğlenen popçu için Sabancı’nın korumaları seferber oldu. Hadise, mekandan da Hakan Sabancı’nın VIP aracıyla ayrıldı!..
Bu haber sadece Aslışah Alkoçlar'ındeğil birçok genç kızın tadınıkaçıracak… Alkoçlar'la geçtiğimizaylarda 1 yıllık ilişkisini noktalayanHakan Sabancı, önceki gece Hadise'yleeğlencedeydi. Karaköy'deki Drone adlımekanda buluşan ikili, içeride samimibir şekilde eğlendi. Uğur Güven'denayrıldıktan sonra adı oyuncu AhmetKural'la aşk iddialarına karışan popçununSabancı ile yakınlaşması kafaları karıştırdı.24 yaşındaki Sabancı'nın kendisinden7 yaş büyük Hadise'yle yaptığı kaçamak isemagazin gündemine yerleşti..
MİAMİ'DE ROMANTİK ANLAR Eski sevgilisi Aslışah Alkoçlar'ın daarkadaşı olan popçuyla geç saatlere dekeğlenen genç işadamı, çıkışta gazetecileriatlatmak için korumalarını seferberetti. VIP aracını mekanın arka kapısınagönderen Sabancı, ön kapıdan çıkış yaptı.Güzel şarkıcı ise mekandan HakanSabancı'nın aracıyla ayrıldı. Hadise, arkakapıya sıfır park eden Sabancı'nın aracınabineceği sırada korumalar şemsiye açarakgörüntü alınmasını engelledi. Etten duvarören korumaların arasından geçip aracabinen güzel şarkıcı, soruları yanıtsız bıraktı.Hadise ile Hakan Sabancı'nın 1 aydır gizligizli görüştüğü hatta ikilinin birkaç haftaönce de Miami'de buluşup romantikanlar yaşadığı öğrenildi...
ŞEMSİYELİKAMUFLAJ
Hadise, mekandan çıkarken işadamının korumaları devreye girdi ve şemsiyelerle objektifleri engelledi.
ARACINIHADİSE'YETAHSİS ETTİ
Seksi şarkıcı, sosyetik playboya ait VIP minibüse binerek Hakan Sabancı ile birlikte eğlendiği mekandan ayrıldı.
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