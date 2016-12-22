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VIP

Yılın son aşk bombasını ile patlattı! Önceki akşam kendisinden 7 yaş küçük playboyla eğlenen popçu için Sabancı’nın korumaları seferber oldu. Hadise, mekandan da Hakan Sabancı’nın VIP aracıyla ayrıldı!..

VIP kaçamak
Bu haber sadece Aslışah Alkoçlar'ın değil birçok genç kızın tadını kaçıracak… Alkoçlar'la geçtiğimiz aylarda 1 yıllık ilişkisini noktalayan Hakan Sabancı, önceki gece Hadise'yle eğlencedeydi. Karaköy'deki Drone adlı mekanda buluşan ikili, içeride samimi bir şekilde eğlendi. Uğur Güven'den ayrıldıktan sonra adı oyuncu Ahmet Kural'la aşk iddialarına karışan popçunun Sabancı ile yakınlaşması kafaları karıştırdı. 24 yaşındaki Sabancı'nın kendisinden 7 yaş büyük 'yle yaptığı ise magazin gündemine yerleşti..

MİAMİ'DE ROMANTİK ANLAR
Eski sevgilisi Aslışah Alkoçlar'ın da arkadaşı olan popçuyla geç saatlere dek eğlenen genç işadamı, çıkışta gazetecileri atlatmak için korumalarını seferber etti. VIP aracını mekanın arka kapısına gönderen Sabancı, ön kapıdan çıkış yaptı. Güzel şarkıcı ise mekandan Hakan Sabancı'nın aracıyla ayrıldı. Hadise, arka kapıya sıfır park eden Sabancı'nın aracına bineceği sırada korumalar şemsiye açarak görüntü alınmasını engelledi. Etten duvar ören korumaların arasından geçip araca binen güzel şarkıcı, soruları yanıtsız bıraktı. Hadise ile 'nın 1 aydır gizli gizli görüştüğü hatta ikilinin birkaç hafta önce de Miami'de buluşup romantik anlar yaşadığı öğrenildi...



ŞEMSİYELİ KAMUFLAJ
Hadise, mekandan çıkarken işadamının korumaları devreye girdi ve şemsiyelerle objektifleri engelledi.



ARACINI HADİSE'YE TAHSİS ETTİ
Seksi şarkıcı, sosyetik playboya ait VIP minibüse binerek Hakan Sabancı ile birlikte eğlendiği mekandan ayrıldı.



DOĞAN SAVAŞ
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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