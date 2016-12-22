"Ölene Kadar" 'start' dedi

Başrollerinde Fahriye Evcen,Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'nunyer aldığı atv'nin iddialı dizisi 'Ölene Kadar'ınçekimlerine start verildi. Dizinin ilk tanıtımıise önceki gün izleyicisiyle buluştu. Aşk,vicdan ve adalet çerçevesinde bir gündedeğişen hayatların hikayesini ele alan 'ÖleneKadar'ın tanıtımı kısa sürede seyircidebüyük merak uyandırdı.
2017 ocak ayında atv'de ekrana gelecekolan dizinin yapımını Tims Productions,yapımcılığını da Timur Savcı üstleniyor. UmurTuragay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu'Ölene Kadar'ın senaryosunda ise Elif Usmanimzası bulunuyor. Çarpıcı hikayesiyle fenomenolacak dizinin kadrosunda ayrıca GülcanAslan, Tansu Biçer, Lale Mansur ve RagıpSavaş gibi değerli oyuncular da yer alıyor.
Akyürek; dizide işlemediği bir suç yüzünden müebbete mahkum olan 'Dağhan'a, Evcen ise Dağhan'ın müebbetine son veren avukat 'Selvi'ye hayat verecek.
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