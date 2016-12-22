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"Ölene Kadar" 'start' dedi

ve gibi yıldızları buluşturan ‘Ölene Kadar’ için geri sayım başladı. Atv’nin iddialı dizisi, merakla bekleniyor...

Ölene Kadar start dedi
Başrollerinde Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı atv'nin iddialı dizisi 'Ölene Kadar'ın çekimlerine start verildi. Dizinin ilk tanıtımı ise önceki gün izleyicisiyle buluştu. Aşk, vicdan ve adalet çerçevesinde bir günde değişen hayatların hikayesini ele alan 'Ölene Kadar'ın tanıtımı kısa sürede seyircide büyük merak uyandırdı.

2017 ocak ayında atv'de ekrana gelecek olan dizinin yapımını Tims Productions, yapımcılığını da Timur Savcı üstleniyor. Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Ölene Kadar'ın senaryosunda ise Elif Usman imzası bulunuyor. Çarpıcı hikayesiyle fenomen olacak dizinin kadrosunda ayrıca Gülcan Aslan, Tansu Biçer, Lale Mansur ve Ragıp Savaş gibi değerli oyuncular da yer alıyor.

Akyürek; dizide işlemediği bir suç yüzünden müebbete mahkum olan 'Dağhan'a, Evcen ise Dağhan'ın müebbetine son veren avukat 'Selvi'ye hayat verecek.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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