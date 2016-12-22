Neşeli selfie

Yeni filmi 'Olanlar Oldu'yu 20 Ocak 2017'de hayranlarının beğenisine sunacak olan Ata Demirer, önceki akşam Cihangir Jash'ta verdiği yemekte basın mensuplarını ağırladı. Demirer'in yanı sıra filmin diğer oyuncuları Seda Güven, Ülkü Duru ve Toprak Sergen, hep birlikte işte böyle neşeli bir selfie çektirdi.