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Kalpaklı Musti

Kalpaklı Musti
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta önceki akşam sahneye çıkan Mustafa Sandal'ı görenler tanıyamadı… Yöresel kıyafetleri giyip kalpak takan popçu, "Türkmenistan'da sahneye çıkınca bu kıyafeti giymemen mümkün değildir" dedi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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