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Harun sahnelere döndü

Harun sahnelere döndü
Geçirdiği prostat kanseri sonucu zor zamanlar geçiren Harun Kolçak, kötü günlerini geride bıraktı. Türk popunun başarılı ismi, geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan 'Çeyrek Asır' albümünün ilk konserini önceki akşam Beyoğlu Jolly Joker'de verdi.

Kolçak'a albümünde düet yaparak destek veren sanatçı dostları şarkıcıyı bu mutlu gecesinde de yalnız bırakmadı. İrem Derici, Reyhan Karaca, Çelik ve Kubat gece boyunca 'la birlikte en sevilen şarkılarını seslendirdi.



Kolçak'ı hastanede de ziyaret eden Derici, gecede 'Gir Kanıma' şarkısını seslendirdi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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