Harun sahnelere döndü

Geçirdiği prostat kanseri sonucu zor zamanlar geçiren HarunKolçak, kötü günlerini geride bıraktı. Türk popunun başarılı ismi, geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan 'Çeyrek Asır' albümünün ilk konserini önceki akşam BeyoğluJolly Joker'de verdi.
Kolçak'a albümünde düet yaparak destek veren sanatçı dostları şarkıcıyı bu mutlu gecesinde de yalnız bırakmadı. İrem Derici, ReyhanKaraca, Çelik ve Kubat gece boyunca Harun Kolçak'la birlikte en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kolçak'ı hastanede de ziyaret eden Derici, gecede 'Gir Kanıma' şarkısını seslendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.