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Hande güldürdü

Hande güldürdü
Hande Doğandemir'le aşk yaşadığı konuşulan Mert Fırat, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Aşk iddialarını gülerek yalanlayan Fırat, "Hande sadece arkadaşım. Tiyatro nedeniyle ilişkiye ayıracak vaktim yok" dedi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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