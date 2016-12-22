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aşıkları

Fransa aşıkları
Bu yılın Mayıs ayında 1 buçuk yıllık mutlu ilişkilerini evlilikle perçinleyen Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, çıktıkları Fransa tatiliyle herkesi imrendiriyor. Önceki gün Fransa'nın Strasbourg kentine giden ikili, Ren Nehri kenarında çektikleri bu pozu sosyal medyada paylaştı. Ünlü çiftin romantik pozu, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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