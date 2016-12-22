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Evlilik meyvesini verdi

Evlilik meyvesini verdi
Geçtiğimiz Ağustos'ta model Özlem Ada Şahin'le nikah masasına oturan Berkay, baba oluyor. Bu güzel haberi ise 35 yaşındaki popçu, instagram'da verdi. mutluluğunu "Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler... Artık bir baba adayıyım" mesajıyla açıkladı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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