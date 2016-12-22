Evlilik meyvesini verdi

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Geçtiğimiz Ağustos'ta model Özlem Ada Şahin'le nikah masasına oturan Berkay, baba oluyor. Bu güzel haberi ise 35 yaşındaki popçu, instagram'da verdi. Berkay mutluluğunu "Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler... Artık bir baba adayıyım" mesajıyla açıkladı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Gazete
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