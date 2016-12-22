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Eşkıya zirvede

Eşkıya zirvede
atv'nin şampiyonu dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yine şaşırtmadı. Önceki akşam Tüm Kişiler'de 10.05 izlenme oranı ve 21.72 izlenme payına sahip olan dizi, AB Sosyal Statü'de ise yüzde 9.12 izlenme oranı ve 21.00 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sevda sevda

ewet güzel dizi ama inşallah bunu da aşk dizisi etmezsiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 09:37
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