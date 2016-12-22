Eskimeyen dostluk

Br dönemin sıkı dostları Ebru Şallı'yla Demet Şener, önceki gün Raşit Bağzıbağlı'nın 'My Dream Bride' adlı gelinlik defilesinde bir araya geldi. İkili, Özge Ulusoy'un baş manken olduğu defileyi ilgiyle izledi.



Eşi İbrahim Kutluay'dan boşanma arefesinde olan Şener'le aşk hayatında istediği mutluluğu bir türlü yakalayamayan Şallı'nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. İkiliyi görenler, "Eski dostlar, inadına gülümsüyor" dedi.