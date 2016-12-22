Eskimeyen dostluk

Br dönemin sıkı dostları Ebru Şallı'ylaDemet Şener, önceki gün Raşit Bağzıbağlı'nın 'My Dream Bride' adlı gelinlik defilesinde bir araya geldi. İkili, Özge Ulusoy'un başmanken olduğu defileyi ilgiyle izledi.
Eşi İbrahimKutluay'dan boşanma arefesinde olan Şener'le aşk hayatında istediği mutluluğu bir türlü yakalayamayan Şallı'nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. İkiliyi görenler, "Eski dostlar, inadınagülümsüyor" dedi.
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Ebru Şallı estetiklerle o güzelliğini mahvetti genç yaşta. Çok güzel kadındı keşke o estetikleri yaptırmasaydı.
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