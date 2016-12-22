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Eli ayağı dolaştı!

Eli ayağı dolaştı!
Genç komedyen İbrahim Büyükak, önceki gün nişanlısı Nurdan Beşen'le City's'deydi. Sevdiklerine yeni yıl hediyesi aldıklarını söyleyen çiftten Beşen, fotoğraf çekildiği sırada poz vermekte gecikince ortaya bu ilginç görüntü çıktı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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