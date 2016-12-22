Eli ayağı dolaştı!

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Genç komedyen İbrahim Büyükak, önceki gün nişanlısı Nurdan Beşen'le City's'deydi. Sevdiklerine yeni yıl hediyesi aldıklarını söyleyen çiftten Beşen, fotoğraf çekildiği sırada poz vermekte gecikince ortaya bu ilginç görüntü çıktı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Gazete
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