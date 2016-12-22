Can sıkıntısı

Rol aldıkları dizinin setinde CanYaman'la kavga ettiği haberleriyle gündeme gelen SelenSoyder, sessizliğini bozdu. Birbirlerine bardak fırlattıkları iddia edilen ikiliden sete güvenlik içinkorumayla gitmeye başlayan Soyder'in basın danışmanı dün şu açıklamayı yaptı:
"Olayların kaynağı Can Yaman'ınsetteki kontrolsüz vesaldırgan tavırlarıdır. Set ekibinin de tanık olduğu bu uygunsuz tavırlar Selen Soyder'i de hedef aldığında bu durum kabul edilmezbir boyuta ulaşmışve yargıya intikalettirilmiştir."
Güzel oyuncunun 'kontrolsüz ve saldırgan' diye tanımladığı Can Yaman, Selen Soyder'in iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
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