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Can sıkıntısı

Can sıkıntısı
Rol aldıkları dizinin setinde Can Yaman'la kavga ettiği haberleriyle gündeme gelen Selen Soyder, sessizliğini bozdu. Birbirlerine bardak fırlattıkları iddia edilen ikiliden sete güvenlik için korumayla gitmeye başlayan Soyder'in basın danışmanı dün şu açıklamayı yaptı:

"Olayların kaynağı Can Yaman'ın setteki kontrolsüz ve saldırgan tavırlarıdır. Set ekibinin de tanık olduğu bu uygunsuz tavırlar 'i de hedef aldığında bu durum kabul edilmez bir boyuta ulaşmış ve yargıya intikal ettirilmiştir."



Güzel oyuncunun 'kontrolsüz ve saldırgan' diye tanımladığı , Selen Soyder'in iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 14:06
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