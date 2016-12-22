Ağa kınayı bastı

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, biricik kızı Sena'yı evlendiriyor… Ünlü işadamının 'tek gerçek aşkım' dediği kızının kınası, önceki akşam Four SeasonsIstanbul at the Bosphorus'ta düzenlendi. Yaklaşık 150 davetlinin katıldığı görkemli gecede hiçbir detay atlanmadı. Ağaoğlu'nun eşi Semra Ağaoğlu'ndan olan kızı Sena'nın Türk gelenek ve göreneklerine uygun gerçekleştirilen kınası oldukça renkli anlara sahne oldu.
BABADAN BEŞİ BİR YERDE
Ünlü işadamı, damadı Koray Kırcal veoğlu Alican Ağaoğlu'yla kınaya sürpriz bir baskın yaptı. Duygusal anların yaşandığı bu özel gecede Ali Ağaoğlu'nun zaman zaman gözleri dolarken, işadamı daha sonra kızı ve damadıyla dans etti. Gece boyunca davetlilerle yakından ilgilen işadamı, kızı Sena'ya kınahediyesi olarak beşi bir yerde taktı. Koray Kırcal ile 24 Aralık'ta nikah masasına oturacak olan Sena Ağaoğlu ise kına gecesi için tercih ettiği Lübnanlı tasarımcı ZuhairMurad imzalı kırmızı kıyafetiyle göz doldurdu. 23 yaşındaki genç kız, gece boyunca tüm şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.
* 23 yaşındaki Sena'yı evlendirecek olan Ağaoğlu'nun kızına kına hediyesi beşi bir yerde oldu.
* Damadıyla birlikte kınanın yapıldığı salona gelen Ali Ağaoğlu, oldukça heyecanlıydı. Ağa, kısa bir süre kaldığı kına töreninde hem eğlendi hem de duygusal anlar yaşadı.
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