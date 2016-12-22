Yol Durumu
  1. Eskimeyen dostluk
  2. Olaylı evlilikte son raund

86’lık manken

Rahmi Koç, önceki gün holdingi bünyesinde Türkiye’ye getirtilen bir mağaza açılışındaydı. Baştan aşağı bu markayı tercih eden 86 yaşındaki işadamı, çok şıktı

86’lık manken
Koç Holding bünyesinde Türk moda severlerle buluşan Amerika'nın ünlü markası Brooks Brothers'ın İstinyePark'taki yeni mağazası önceki gün açıldı. İş ve cemiyet dünyasının büyük ilgi gösterdiği açılışın onur konuğu ise Rahmi Koç'tu.

Açılışta özenli şıklığıyla dikkat çeken 86 yaşındaki işadamı, davet için de "Favori markam" dediği Brook Brothers ürünlerini tercih etmişti. Rahmi Bey'in toplam değeri yaklaşık 10 bin lira olan kıyafetlerle sergilediği şıklık objektiflere de böyle yansıdı.
Etiketler: ,
  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar