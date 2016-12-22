86’lık manken

Koç Holding bünyesinde Türk moda severlerle buluşan Amerika'nın ünlü markası Brooks Brothers'ın İstinyePark'taki yeni mağazası önceki gün açıldı. İş ve cemiyet dünyasının büyük ilgi gösterdiği açılışınonur konuğu ise Rahmi Koç'tu.
Açılışta özenli şıklığıyla dikkat çeken 86 yaşındaki işadamı, davet için de "Favori markam" dediği Brook Brothers ürünlerini tercih etmişti. Rahmi Bey'in toplam değeri yaklaşık 10 bin lira olan kıyafetlerle sergilediği şıklık objektiflere de böyle yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.