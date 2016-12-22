86’lık manken

Koç Holding bünyesinde Türk moda severlerle buluşan Amerika'nın ünlü markası Brooks Brothers'ın İstinyePark'taki yeni mağazası önceki gün açıldı. İş ve cemiyet dünyasının büyük ilgi gösterdiği açılışın onur konuğu ise Rahmi Koç'tu.



Açılışta özenli şıklığıyla dikkat çeken 86 yaşındaki işadamı, davet için de "Favori markam" dediği Brook Brothers ürünlerini tercih etmişti. Rahmi Bey'in toplam değeri yaklaşık 10 bin lira olan kıyafetlerle sergilediği şıklık objektiflere de böyle yansıdı.