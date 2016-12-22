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40. yılını kutluyor

40. yılını kutluyor
Şair Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatının 40. yılını 'Ahmet Selçuk İlkan 40. Yıl Unutulmayan Şarkılar' albümüyle kutluyor. Cengiz Kurtoğlu, Selami Şahin ve Muazzez Ersoy gibi 20 sanatçının İlkan'ın şarkılarını okuduğu albüm, bugün piyasaya çıktı. Bu akşam, albümün bir de özel konseri olacak.
Etiketler:
  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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