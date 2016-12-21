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Uyuma Türkiye

, Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlar karşısında ‘Herkes bu ülkenin bölünemez olduğunu haykırmalıdır. Uyuma Türkiye, uyursan ölürsün’ çıkışı yaptı

Uyuma Türkiye
Oyunculuktaki başarısının yanı sıra toplumsal olaylara duyarlılığıyla da bilinen Oktay Kaynarca, son günlerde Türkiye'de gerçekleşen saldırılar karşısında ders gibi bir paylaşım yaptı. Kaynarca, Türkiye haritasını paylaşarak ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara karşı uyanık olmamız gerektiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Barış, birliktelik ve dik durmaktan başka her türlü girişim paramparça olmamıza sebep olacaktır. Herkes her mecrada bu ülkenin bölünemez olduğunu haykırmalıdır. Uyuma Türkiye, uyursan ölürsün." 'nın sözleri, paylaşım rekorları kırdı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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