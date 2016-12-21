Uyuma Türkiye

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra toplumsal olaylaraduyarlılığıyla da bilinen Oktay Kaynarca, son günlerde Türkiye'de gerçekleşen saldırılar karşısında ders gibi bir paylaşım yaptı. Kaynarca, Türkiye haritasını paylaşarak ülkemiz üzerindeoynanan kirli oyunlara karşı uyanık olmamız gerektiğini söyledi.
Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Barış, birliktelik vedik durmaktan başka her türlügirişim paramparça olmamızasebep olacaktır. Herkes hermecrada bu ülkenin bölünemezolduğunu haykırmalıdır. UyumaTürkiye, uyursan ölürsün."Oktay Kaynarca'nın sözleri, paylaşım rekorları kırdı.
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