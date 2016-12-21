Trafik canavarı

Geçtiğimiz günlerde valenin lüks aracını yanlış yere park etmesi sonucu İETT şoförüyle kavga eden ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın trafikteki vukuatları bitmek bilmiyor. Önceki gün Papermoon'dan çıkarken objektiflere yansıyan Yılmaz, gazetecileri atlatmak için panik yapınca lüks cipinin önündeki demir dubayı fark etmedi. Aracıyla demir dubaya çarpan futbolcu, hiç oralı olmadan hızla uzaklaştı.



Aydın HAMZA