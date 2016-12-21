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Trafik canavarı

Trafik canavarı
Geçtiğimiz günlerde valenin lüks aracını yanlış yere park etmesi sonucu İETT şoförüyle kavga eden ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın trafikteki vukuatları bitmek bilmiyor. Önceki gün Papermoon'dan çıkarken objektiflere yansıyan Yılmaz, gazetecileri atlatmak için panik yapınca lüks cipinin önündeki demir dubayı fark etmedi. Aracıyla demir dubaya çarpan futbolcu, hiç oralı olmadan hızla uzaklaştı.

Aydın HAMZA
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

futbolcu olunca kendini bir şey zannediyo hiç bir özelliği yok kırk yıl görmesek aklımıza gelmez

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 01:12
Salih Salih

Futbolcularimiz biraz para görünce simariyor..milli tamimiza yazik oldu..Kore ücüncülügümüzden beri milli takimimiz 5 kurus etmiyor..hep bu artistlerin yüzünden !!!

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evet3
hayır0
cevapla 21.12.2016 13:01
arif arif

@berk seni rabbim parayla sınasın kardeşim seversin böyle işleri

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evet2
hayır2
cevapla 21.12.2016 11:23
berk berk

allahım bizleri cahiliyetden koru... bizleri parayla sınama....

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evet4
hayır0
cevapla 21.12.2016 11:05
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