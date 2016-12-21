Yol Durumu
  1. Opera yıldızlar
  2. Sonları gelecek

Tek derdi boşanma

Tek derdi boşanma
Eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini Edwina Sponza'yla aldattığı iddiasıyla 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitirme kararı alan Demet Şener, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şener, boşanma davasıyla ilgili kendisine soru soran gazetecilere şunları söyledi:

"Davayı tek taraflı açtım. Bütün bunların dışında hayatımda her şey güzel gidiyor." Şener'in soğuk havalara rağmen giydiği deri ceket yüzünden buz kesmesi de gözden kaçmadı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar