Tek derdi boşanma

Eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini Edwina Sponza'yla aldattığı iddiasıyla 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitirme kararı alan Demet Şener, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şener, boşanma davasıyla ilgili kendisine soru soran gazetecilere şunları söyledi:



"Davayı tek taraflı açtım. Bütün bunların dışında hayatımda her şey güzel gidiyor." Şener'in soğuk havalara rağmen giydiği deri ceket yüzünden buz kesmesi de gözden kaçmadı.



Aydın HAMZA