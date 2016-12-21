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Sonları gelecek

Sonları gelecek
İsrail asıllı şarkıcı Linet de son dönemdeki terör saldırılarını lanetledi. Önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıyan şarkıcı, "Terörü şiddetle lanetliyorum. İnşallah devletimizin çabasıyla bunun sonu gelecek" diye konuştu...
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

İNŞALLAH.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 14:04
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