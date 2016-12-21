Sonları gelecek

İsrail asıllı şarkıcı Linet de son dönemdeki terör saldırılarını lanetledi. Önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıyan şarkıcı, "Terörü şiddetle lanetliyorum. İnşallah devletimizin çabasıyla bunun sonu gelecek" diye konuştu...