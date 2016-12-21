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Opera yıldızlar

Opera yıldızlar
İstanbul gece hayatının en gözde mekanlarından biri olan Opera Club'e yıldız yağmaya devam ediyor. Konser salonu ve kulüp olarak hizmet veren 'te İstanbullular, hafta içi de eğlenceye doyuyor.

Her Salı Özgür Alter ile canlı arabesk performansının gerçekleşeceği Opera Club'te her Çarşamba ise İdo Tatlıses sahne alacak. 23 Aralık Cuma akşamı da Derya Uluğ, muhteşem bir konserle kulakların pasını silecek.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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