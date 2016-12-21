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Olaylı evlilikte son raund

Olaylı evlilikte son raund
Şarkıcı , 4 ay önce menajeri Altan Nuh ile hayatını birleştirdi. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Geçtiğimiz günlerde Özerk, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, burnunu kırdığını ve para kaçırdığını söyledi. Altan Nuh ise Özerk'i darp ettiği iddialarını yalanladı. 4 aylık evlilikte yeni raund ise başladı. Özerk, geçtiğimiz günlerde evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı. Sanatçı, Altan Nuh'la aralarında ruhi, fikri, ekonomik, sosyal, kültürel ve yaşam tarzı bakımından farklılıklar olduğunu ve büyük acılar çektiğini dile getirdi. Özerk'in avukatı da müvekkilinin Nuh'tan hiçbir şekilde tazminat yada nafaka talebi olmadığını söyledi.

Ali OKTAY
Etiketler:
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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