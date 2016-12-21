Olaylı evlilikte son raund

ŞarkıcıTuğba Özerk, 4ay önce menajeriAltan Nuh ilehayatını birleştirdi.Ancak çiftinmutluluğu uzunsürmedi. Geçtiğimizgünlerde Özerk, eşinin kendisine şiddetuyguladığını, burnunu kırdığını ve parakaçırdığını söyledi. Altan Nuh ise Özerk'i darpettiği iddialarını yalanladı. 4 aylık evlilikte yeniraund ise başladı. Özerk, geçtiğimiz günlerdeevliliğini bitirmek için boşanma davası açtı.Sanatçı, Altan Nuh'la aralarında ruhi, fikri, ekonomik,sosyal, kültürel ve yaşam tarzı bakımındanfarklılıklar olduğunu ve büyük acılarçektiğini dile getirdi. Özerk'in avukatı da müvekkilininNuh'tan hiçbir şekilde tazminat yadanafaka talebi olmadığını söyledi.
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