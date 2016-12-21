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Nurgül’ün kavalyesi

Nurgül’ün kavalyesi
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilcay, önceki gün oğlu Osman Nejat Özer'le Zorlu AVM'deydi. 11 yaşındaki oğluyla tek tek mağazaları dolaşan Yeşilçay, Osman Nejat'a spor kıyafetleri aldı. Güzel oyuncunun oğlunun boyunu aştığını görenler "Annesine kavalyelik yapıyor" dedi.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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