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Miniklere büyük jest

Miniklere büyük jest
Sevilen sanatçı Cem Adrian, önceki gün minik hayranlarının yüzünü güldürdü. Başarılı müzisyen, doğum gününde kendisine duygu dolu mektuplar gönderen Ağrılı öğrencilere teşekkür ziyaretinde bulundu. Ağrı Patnos'daki Tes-İş İlköğretim Okulu'na giden Adrian, öğrencilerle selfie çekti. Başarılı müzisyen bu an için "Sözümü tuttum. Hepsine birer birer sarıldım. Bu benim için mutluluğun resmidir" dedi.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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