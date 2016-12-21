Miniklere büyük jest

Sevilen sanatçı Cem Adrian, önceki gün minik hayranlarının yüzünü güldürdü. Başarılı müzisyen, doğum gününde kendisine duygu dolu mektuplar gönderen Ağrılı öğrencilere teşekkür ziyaretinde bulundu. Ağrı Patnos'daki Tes-İş İlköğretim Okulu'na giden Adrian, öğrencilerle selfie çekti. Başarılı müzisyen bu an için "Sözümü tuttum. Hepsine birer birer sarıldım. Bu benim için mutluluğun resmidir" dedi.