Leo’nun aşkını kaptı

Yakışıklı popçu Gökhan Keser, uzun bir aranın ardından 'Beni Özledin mi?' adlı single çalışmasıyla hayranlarının karşısına çıktı. Yeni şarkısının klibi için önceki gün objektif karşısına geçen Keser'e dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Güney Afrikalı model Nicole Meyer eşlik etti. Renkli gözleriyle dikkat çeken ikilinin uyumu çekimlere de yansıdı.