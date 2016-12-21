Kalleş saldırılar bu milleti yıldıramaz

Hain terör saldırılarına bir tepki de Kenan İmirzalıoğlu'ndan... Önceki gün Bebek Oteli'nden çıkarken görüntülenen yakışıklı oyuncu, hayli mutsuz olduğunu ifade etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından da meydanlara koşan İmirzalıoğlu, şu sözlerle hayranlarına birlik mesajı verdi:
"Omuz omuza, el ele, yürek yüreğe verirsek bu karanlık dönemi atlatacağız. Hainlerkalleşçe saldırılarla bu milletiyıldıramazlar. Hepimiz ayrım yapmadan birbirimize sarılmalıyız. Bizim inadımızı kıramayacaklar."
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