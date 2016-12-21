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Hayırlı damat

, Türk asıllı eşine yılbaşı öncesi hoş bir sürpriz yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı, Ayda Field’in İstanbul ve ABD’de yaşayan kardeşlerini özel jetiyle İngiltere’ye getirtip eşini havalara uçurdu

Hayırlı damat
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı eşi Ayda Field'e yaptığı jestle "Hayırlı damat" dedirtti. Ünlü şarkıcı, yılbaşı öncesinde eşini kardeşleriyle bir araya getirip ona güzel bir sürpriz yaptı. Williams, Field'in İstanbul'da yaşan İlgi Evecan ile İtalya'da yaşayan Ayşe Öykü Evecan adlı kız kardeşlerini özel jetiyle aldırarak eşinin yüzünü güldürdü. Buluşmada Evecan'ın eşi Mert Duran'la Ayda Field'in Amerikalı erkek kardeşi Dylan Trussell da vardı.

SAHNEDEN KAYINVALİDEYE JEST...
Babaları Haldun Evecan'ın 2014'teki ölümüyle sarsılan kardeşler hem bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı hem de 'ın Chelsea Stadyumu'nda gerçekleşen konserinde eğlendi. Şarkılarını stadyumu dolduran binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyleyen Williams, bir ara sahneden inip soluğu tribünde en ön sırada kendisini izleyen ailesinin yanında aldı. Dünyaca ünlü yıldız, daha sonra sahneye dönerek şarkılarına kaldığı yerden devam etti. Gecede eşine ikinci bir jest daha yapan ünlü şarkıcı, Amerikalı kayınvalidesi Gwen Field'in de sahneden doğum gününü kutladı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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