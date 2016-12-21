Robbie Williams, Türk asıllı eşine yılbaşı öncesi hoş bir sürpriz yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı, Ayda Field’in İstanbul ve ABD’de yaşayan kardeşlerini özel jetiyle İngiltere’ye getirtip eşini havalara uçurdu
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams,Türk asıllı eşi Ayda Field'e yaptığı jestle"Hayırlı damat" dedirtti. Ünlü şarkıcı, yılbaşıöncesinde eşini kardeşleriyle bir araya getirip ona güzelbir sürpriz yaptı. Williams, Field'in İstanbul'da yaşan İlgiEvecan ile İtalya'da yaşayan Ayşe Öykü Evecan adlı kızkardeşlerini özel jetiyle aldırarak eşinin yüzünü güldürdü.Buluşmada Evecan'ın eşi Mert Duran'la Ayda Field'inAmerikalı erkek kardeşi Dylan Trussell da vardı.
SAHNEDEN KAYINVALİDEYE JEST...
Babaları Haldun Evecan'ın 2014'teki ölümüyle sarsılankardeşler hem bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıhem de Robbie Williams'ın Chelsea Stadyumu'ndagerçekleşen konserinde eğlendi. Şarkılarını stadyumudolduran binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyleyenWilliams, bir ara sahneden inip soluğu tribünde en önsırada kendisini izleyen ailesinin yanında aldı. Dünyacaünlü yıldız, daha sonra sahneye dönerek şarkılarınakaldığı yerden devam etti. Gecede eşine ikinci bir jestdaha yapan ünlü şarkıcı, Amerikalı kayınvalidesi GwenField'in de sahneden doğum gününü kutladı.
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