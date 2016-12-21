Harvard hükümdarı

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın genç oyuncusu EceHakim'den büyük başarı… 5 yaşından berihem oyunculuğu hem de eğitim hayatını başarıylasürdüren Hakim, dünyanın en ünlü üniversitelerinden biriolan ABD'deki Harvard'a kabul edildi. Dizide OktayKaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli ile DenizÇakır'ın hayat verdiği Meryem Çakırbeyli'nin kızlarıZeynep rolünde hayranlarıyla buluşan Hakim, HarvardÜniversitesi Psikoloji bölümünü yüzde 120 bursluolarak kazandı. Barınma ve kitap masrafları okultarafından karşılanacak olan oyuncu, Harvard'ı yüzde120 bursla kazanan ilk Türk oldu. Başarısıyla hem ekiparkadaşlarının hem de atv ailesinin göğsünü kabartangenç oyuncu, ABD'deki eğitimine 2017'de başlayacak.Ece Hakim'in bu başarısını önceki gün dizi ekibi settepasta keserek kutladı. Deniz Çakır, kutlama anında çekilenvideoyu "Ece'miz Harvard'ı gecesini gündüzüne katıp,sette kıyıda köşede ders çalışarak kazandı. Onunlagurur duyuyoruz" notuyla paylaştı.
Eğitim hayatını oyunculukla bir arada yürüten Ece Hakim, "Çok çalışarak hedefime ulaştım. Oyunculuğu da hiçbir zaman bırakmayacağım" dedi. Genç oyuncu, eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde gördü.
18 yaşındaki Ece Hakim, set aralarında annesirolündeki Deniz Çakır'la ders çalışıyordu. Gençoyuncunun bu başarısı Çakır'ı duygulandırdı.
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