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Harvard hükümdarı

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 18 yaşındaki yıldızı , bir ilke imza attı. Genç oyuncu, ABD’deki Harvard Üniversitesi’ni yüzde 120 bursla kazanan ilk Türk oldu...

Harvard hükümdarı
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın genç oyuncusu Ece Hakim'den büyük başarı… 5 yaşından beri hem oyunculuğu hem de eğitim hayatını başarıyla sürdüren Hakim, dünyanın en ünlü üniversitelerinden biri olan ABD'deki Harvard'a kabul edildi. Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli ile Deniz Çakır'ın hayat verdiği Meryem Çakırbeyli'nin kızları Zeynep rolünde hayranlarıyla buluşan Hakim, Harvard Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüzde 120 burslu olarak kazandı. Barınma ve kitap masrafları okul tarafından karşılanacak olan oyuncu, Harvard'ı yüzde 120 bursla kazanan ilk Türk oldu. Başarısıyla hem ekip arkadaşlarının hem de atv ailesinin göğsünü kabartan genç oyuncu, ABD'deki eğitimine 2017'de başlayacak. 'in bu başarısını önceki gün dizi ekibi sette pasta keserek kutladı. Deniz Çakır, kutlama anında çekilen videoyu "Ece'miz Harvard'ı gecesini gündüzüne katıp, sette kıyıda köşede ders çalışarak kazandı. Onunla gurur duyuyoruz" notuyla paylaştı.

Eğitim hayatını oyunculukla bir arada yürüten Ece Hakim, "Çok çalışarak hedefime ulaştım. Oyunculuğu da hiçbir zaman bırakmayacağım" dedi. Genç oyuncu, eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde gördü.

18 yaşındaki Ece Hakim, set aralarında annesi rolündeki Deniz Çakır'la ders çalışıyordu. Genç oyuncunun bu başarısı Çakır'ı duygulandırdı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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