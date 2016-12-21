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Dişi Sabri

Dişi Sabri
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, formunu düzenli yaptığı spora borçlu… Önceki gün pilates stüdyosunda form tutan Alkoçlar, egzersiz sırasında bacaklarını yukarı kaldırdığı bu pozu "Uçan adam Sabri" notuyla paylaşınca olay oldu. 'ın bir TV programında kendini yerden yere atan Sabri Yıldız'ı anımsatan paylaşımı herkesi güldürdü.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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