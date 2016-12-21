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Arkadaş operasyonu

Arkadaş operasyonu
Terör saldırılarına en farklı tepkiyi verdi. Güzel sunucu, terör saldırılarına tepkisiz kalan 30'a yakın arkadaşını instagram'da takip etmeyi bıraktığını açıkladı...
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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