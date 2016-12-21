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4x4’lük kadro

4x4’lük kadro
Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Ozan Güven yepyeni bir proje in bir araya geliyor. Bu dört dörtlük kadro, Azra Kohen'in ülkemizde çok satan kitaplar arasındaki , Çi, üçlemesinin dizi versiyonu için objektif karşısına geçecek.

Yönetm enliğini Mert Baykal'ın üstlendiği dizinin fotoğraf çekimi için buluşan ünlü oyuncular, birbirinden çarpıcı pozlara imza attı. Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak dizi, kadrosuyla şimdiden merak konusu oldu...

Ay Yapım tarafından hayata geçirilen projenin fotoğraf çekimlerinde oyuncular eğlenceli anlar yaşadı. 60 dakikalık bölümler halinde izleyicisiyle buluşacak olan dizi internetten izlenecek.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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