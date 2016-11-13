Yol Durumu
  • Sancaktepe Devlet Hastanesi göz kamaştırıyor 1
    Sancaktepe Devlet Hastanesi göz kamaştırıyor
    Yakında açılacak olan Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzelliğiyle göz kamaştırıyor.