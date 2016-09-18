İşte CHP ve HDP'nin FETÖ ilişkisi 1
2012 yılından bu yana süren FETÖ mücadelesinde atılan adımlara destek olmak bir yana FETÖ'nün mağdur olduğu iddiasıyla tüm kuruluşlarında adeta nöbet tutan CHP ve HDP bugün "Biz söylemiştik" diyerek Cumhurbaşkanı ve iktidarı suçlamaya devam ediyor. Peki gerçekler böyle mi? İşte CHP-HDP hattının FETÖ yakınlaşmasına ait "çok yakın tarih" belgeleri...
Fetullahçıların ulusal güvenliği tehdit eden bir terör örgütü ilan edilmesine rağmen FETÖ kanalında boy gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...